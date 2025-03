Twórcy Kodu zła i Konklawe o zainteresowaniu Bondem. Nolan brany pod uwagę

fot. materiały promocyjne

W lutym doszło do kluczowego wydarzenia: po raz pierwszy, odkąd James Bond pojawił się na ekranach, decyzje kreatywne nie będą podejmowane przez rodzinę Broccolich, która przez dekady trzymała serię twardą ręką. Oznacza to, że Amazon może teraz podjąć zupełnie inne decyzje dotyczące serii – także te, na które rodzina producentów nigdy nie chciała się zgodzić.

Kto wyreżyseruje Bonda?

Osgood Perkins, reżyser Kodu zła i Małpy, podczas sesji pytań i odpowiedzi od widzów (AMA) został zapytany, czy byłby zainteresowany reżyserią nowego Bonda. Odpowiedział krótko:

– Nie, bo pie***ć Jeffa Bezosa.

Innym kandydatem jest Edward Berger, twórca Konklawe. Według plotek miał odbyć rozmowę z producentką Barbarą Broccoli na temat możliwej reżyserii. W rozmowie z Variety nie potwierdził, że takie spotkanie miało miejsce, ale przyznał, że jego zainteresowanie Bondem zmieniło się, odkąd Amazon przejął kontrolę nad serią.

– Barbara Broccoli już się tym nie zajmuje, a ona była sercem tego projektu. Teraz to coś zupełnie innego. Nie wiem więc, czy nadal jestem zainteresowany. Będzie jej brakowało.

Dodał jednak, że gdy to Broccoli nadzorowała produkcję, był w 100% zainteresowany:

– Pomyślę o tym, gdy ktoś do mnie zadzwoni.

Tymczasem The Wrap donosi, że faworytem do reżyserii jest Christopher Nolan. Ich źródła twierdzą, że zarówno Amazon, jak i sam reżyser wykazują zainteresowanie projektem, co oznacza, że wkrótce mogą odbyć się rozmowy. Nolan już wcześniej otwarcie mówił o swoim zainteresowaniu serią, ale nigdy nie mógł się na to zgodzić, ponieważ wymaga pełnej kontroli nad finalnym montażem filmu. Barbara Broccoli nie chciała mu jej zapewnić, bo zawsze to ona kontrolowała wszystko. Jednak Amazon może wykorzystać to jako argument, by przyciągnąć go do współpracy.

Na razie nie wiadomo, kiedy zapadną oficjalne decyzje dotyczące przyszłości agenta 007.