Jamie Lee Curtis chciała zagrać z Pamelą Anderson w The Last Showgirl. Aktorka o scenie tańca

fot. Utopia // Digital Ignition Entertainment

The Last Showgirl opowiada historię Shelly (w tej roli Pamela Anderson), 57-letniej tancerki, która od dziesięcioleci występuje w tym samym show w Las Vegas. Pewnego dnia bohaterka i reszta tancerek dowiaduje się, że nowi właściciele kasyna postanowili zakończyć rewię. Shelly po trzydziestu latach kariery musi znaleźć na siebie nowy pomysł.

Jamie Lee Curtis o roli w The Last Showgirl

W dramacie występuje również Jamie Lee Curtis, która gra Annette, byłą tancerkę uzależnioną od alkoholu i hazardu, która walczy o przetrwanie jako kelnerka w barze w kasynie. Po wyświetleniu filmu w Roadside Attractions w Los Angeles Brian Tyree Henry porozmawiała z aktorką podczas panelu Q&A. Curtis przyznała, że nie wahała się, gdy reżyserka Gia Coppola zaproponowała jej udział w projekcie. Chciała w nim zagrać, ponieważ nazywał się The Last Showgirl, a Pamela Anderson miała w nim zagrać ostatnią tancerkę. Została też zapytana, jak przygotowywała się do roli. Odpowiedziała, że zrobiła sobie opaleniznę natryskową, której nigdy wcześniej nie robiła.

W jednej z najbardziej poruszających scen filmu, Annette jest całkowicie ignorowana, gdy tańczy na środku kasyna do piosenki Total Eclipse of the Heart od Bonnie Tyler. Tej sekwencji nie było w scenariuszu, ale Coppola ostrzegła Curtis tuż przed pierwszym wspólnym czytaniem, że "Annette będzie tańczyć". Aktorka wspomniała, że wydarzyło się to podczas ostatniego dnia zdjęć w Rio Hotel & Casino.

Gia podeszła i powiedziała: "Annette zatańczy za pięć minut".

Wystarczyło tylko jedno podejście, aby nakręcić tę scenę. Curtis wzruszyła się, opowiadając o prawdziwych kobietach pracujących w Vegas.

Jest ta piosenka Nancy Griffith, It’s a Hard Life Wherever You Go. Te kobiety mają ciężkie życie. Ten film naprawdę mnie wzrusza. Jest ciężko. To trudne miejsce – Vegas. Chodzi o wynalezienie się na nowo. W tym właśnie rzecz. To ciągłe wymyślanie się na nowo. Annette stanowi po prostu przestrogę przed tym, co przydarza się kobietom.

W niedawnym wywiadzie Anderson powiedziała, że ​​na wiele sposobów utożsamia się z Shelly. Rozumiała ją i jej miłość do nostalgii oraz znaczenie glamour, występów i fantazji, uszczęśliwiania ludzi i siebie.

The Last Showgirl otrzymało dwie nominacje do Złotych Globów. Anderson została wyróżniona za najlepszy występ aktorki w dramacie. Ponadto nominowana jest piosenka oryginalna pt. Beautiful That Way.

The Last Showgirl - zdjęcia

The Last Showgirl pojawi się w kinach w USA 10 stycznia 2025 roku.