Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Jason Bourne powróci. Czy nakręci to reżyser Konklawe?

W 2024 roku mówiono o wstępnych planach na nowy film, w którym bohaterem miałby być Jason Bourne. Matt Damon wyrażał zainteresowanie powrotem do roli, a nazwisko reżysera zaintrygowało fanów franczyzy. Teraz sam filmowiec to potwierdza w wywiadzie.
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Jason Bourne 
1. Ultimatum Bourne'a (92%, 91%) fot. Universal Pictures
Reklama

W plotkach mówiono, że Edward Berger, doceniany i nagradzany reżyser filmów Na Zachodzie bez zmian oraz Konklawe, może wyreżyserować nową odsłonę serii Jason Bourne. Filmowiec potwierdził tę nieoficjalną informację w nowej rozmowie z The Hollywood Reporter. W wywiadzie promował swój najnowszy film Ballada o drobnym karciarzu.

Jason Bourne ma reżysera

Tak powiedział Edward Berger:

- Zrobię ten film, jeśli Matt będzie chciał zagrać. Jeśli obaj będziemy czuli, że dodajemy coś nowego do świetnej serii filmów o Bournie, które już powstały. To jest konieczne, by Matt chciał to zrobić i sprawić, żebym ja chciał to wyreżyserować.

Na razie nie ma absolutnie żadnych szczegółów na temat potencjalnej historii ani przewidywanego terminu premiery. Od ostatniej odsłony minęło sporo lat. Film Jason Bourne powstał w 2016 roku i zebrał w box office 415,4 mln dolarów przy budżecie 120 mln dolarów. To oznacza, że był to dobry sukces komercyjny, jednak - w odróżnieniu od poprzednich części -zebrał bardzo mieszane recenzje widzów i krytyków.

Źródło: thehollywoodreporter.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Jason Bourne 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

2025
Ballada o drobnym karciarzu
Ballada o drobnym karciarzu Dramat

6,5

2016
Jason Bourne
Oglądaj TERAZ Jason Bourne Thriller

Najnowsze

1 Boston Blue
-

Boston Blue - pierwszy zwiastun serialu! Kontynuacja hitu Zaprzysiężeni

2 2000: Gladiator (8,5/10; 5 Oscarów)
-

Nieśmiertelny - aktorzy z Gladiatora znowu razem. Kolejny wojownik w obsadzie

3 Fantastyczna czwórka
-

Ranking najgorszych blockbusterów. Kiedy kasa się zgadza, ale krytycy są na nie

4 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - nowe zdjęcie. Ten motyw inspirowany jest Gwiezdnymi Wojnami

5 deadpool
-

Ryan Reynolds o Avengers: Doomsday. Komentuje plotki o Deadpoolu

6 5. Obcy: Romulus
-

Obcy: Romulus 2 - nowe informacje o filmie. Reżyser podjął ważną decyzję

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e10

Starożytni kosmici

s21e06

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e10

Na sygnale

s2025e175

Anderson Cooper 360

s23e25

Real Time with Bill Maher

s01e05

s01e16

s01e01
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Idris Elba
Idris Elba

ur. 1972, kończy 53 lat

Lauren Lapkus
Lauren Lapkus

ur. 1985, kończy 40 lat

Eryk Lubos
Eryk Lubos

ur. 1974, kończy 51 lat

Naomie Harris
Naomie Harris

ur. 1976, kończy 49 lat

Rosie Perez
Rosie Perez

ur. 1964, kończy 61 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV