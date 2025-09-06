Jason Bourne powróci. Czy nakręci to reżyser Konklawe?

fot. Universal Pictures

W plotkach mówiono, że Edward Berger, doceniany i nagradzany reżyser filmów Na Zachodzie bez zmian oraz Konklawe, może wyreżyserować nową odsłonę serii Jason Bourne. Filmowiec potwierdził tę nieoficjalną informację w nowej rozmowie z The Hollywood Reporter. W wywiadzie promował swój najnowszy film Ballada o drobnym karciarzu.

Jason Bourne ma reżysera

Tak powiedział Edward Berger:

- Zrobię ten film, jeśli Matt będzie chciał zagrać. Jeśli obaj będziemy czuli, że dodajemy coś nowego do świetnej serii filmów o Bournie, które już powstały. To jest konieczne, by Matt chciał to zrobić i sprawić, żebym ja chciał to wyreżyserować.

Na razie nie ma absolutnie żadnych szczegółów na temat potencjalnej historii ani przewidywanego terminu premiery. Od ostatniej odsłony minęło sporo lat. Film Jason Bourne powstał w 2016 roku i zebrał w box office 415,4 mln dolarów przy budżecie 120 mln dolarów. To oznacza, że był to dobry sukces komercyjny, jednak - w odróżnieniu od poprzednich części -zebrał bardzo mieszane recenzje widzów i krytyków.