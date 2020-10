Jeff Bridges walczy z rakiem. 2020 rok znów daje o sobie znać

fot. materiały promocyjne

Jeff Bridges ogłosił 19 października, że walczy z rakiem. Lekarze postawili mu diagnozę: chłoniak. Aktor dodał, że prognozy medyków są dobre i od razu zaczął leczenie. Ma zamiar informować świat o procesie powrotu do zdrowia.

Bridges obecnie pracował nad miniserialem The Old Man dla telewizji kablowej FX. Twórcą tej produkcji jest Jonathan E. Steinberg, znany z seriali Człowiek - cel i Piraci. Oparty jest on na książce pod tym samym tytułem. Aktor wciela się w byłego agenta CIA, który żyje sobie odcięty od cywilizacji. Niespodziewanie staje się celem zabójców, co zmusza go do powrotu do świata, który porzucił.

Prace na planie jeszcze się nie rozpoczęły i na razie to się nie zmieni. Stacja FX opublikowała oświadczenie w tej sprawie:

- Myślami jesteśmy z Jeffem i jego rodziną w tym trudnym czasie. Mają nasze wsparcie i miłość. Życzymy mu bezpiecznego i pełnego powrotu do zdrowia. Jak to zawsze Jeff mawia: "jesteśmy w tym wszyscy razem". Jeff, jesteśmy wszyscy razem z tobą.

Ostatnio Jeff Bridges wystąpił w filmie Źle się dzieje w El Royale z 2018 roku.

https://twitter.com/TheJeffBridges/status/1318341223384518663