fot. materiały prasowe

Reklama

Serwis Deadline podał, że Jenna Ortega prowadzi końcowe rozmowy w sprawie angażu do roli w filmie J.J. Abramsa od Warner Bros. Gwiazda hitowego serialu Wednesday ma zagrać u boku Glena Powella, który również finalizuje swój kontrakt.

O tym niezatytułowanym, sekretnym projekcie wiadomo tylko tyle, że nie jest to produkcja o podróżach w czasie. J.J. Abrams napisał do niego scenariusz, a jego studio Bad Robot zajmie się produkcją. To będzie pierwszy film tego twórcy od 2019 roku, gdy wyreżyserował nisko oceniane Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Jennę Ortegę zobaczymy już na początku września w filmie Sok z żuka 2. W obsadzie sequela wyreżyserowanego przez Tima Burtona znaleźli się Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O’Hara. Warto przypomnieć, że aktorka nie wystąpi w Krzyku 7.

fot. materiały prasowe

Z kolei Powella mogliśmy ostatnio oglądać w filmie katastroficznym Twisters, gdzie był chwalony za swoją rolę. Wystąpił też w komedii romantycznej Tylko nie ty, w którym udanie partnerował Sydney Sweeney. Pod względem aktorskim wykazał się również w kryminalnej komedii Hit Man.