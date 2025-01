Powstanie kontynuacja filmu Millerowie z Jennifer Aniston? Scenariusz jest już gotowy

Materiały prasowe

Reklama

W 2013 roku w kinach debiutowała produkcja w reżyserii Rawsona Marshalla Thurbera z Jennifer Aniston i Jasonem Sudeikisem w rolach głównych. Chociaż nie została doceniona przez krytyków, którzy wystawili jej ledwie 48% pozytywnych recenzji, to przypadła do gustu publiczności. Licznik po jej stronie wskazuje dobre 76%. Millerowie na całym świecie zarobili też znakomite 270 mln dolarów przy budżecie 30 mln dolarów.

Chociaż od pierwszego filmu minie niedługo dwanaście lat, to producent Tucker Tooley zdradził w rozmowie z Brandonem Davisem, że scenariusz do kontynuacji został napisany:

Mamy napisaną świetną kontynuację do Millerów. W tej chwili czeka na półce w siedzibie Warner Bros. Ciągle do nich dzwonię i mówię: "Ludzie, dawajcie, zróbmy to!"

Millerowie - opis fabuły

Doświadczony dealer tworzy fałszywą rodzinę w ramach planu przetransportowania ogromnej ilości trawki z Meksyku do USA.

Wielki ranking komedii z ostatnich 5 lat