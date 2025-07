Soldier Boy będzie inny w spin-offie The Boys. Jensen Ackles zdradza szczegóły

fot. Prime Video

Niedawno zakończyły się zdjęcia do finałowego sezonu The Boys. Obsada i twórcy zaczęli dzielić się pożegnalnymi zdjęciami, dziękując za wspólną pracę. W 5. serii zobaczymy również Jensena Acklesa, który ponownie zagrał Soldier Boya. Powróci też do roli w spin-offie serialu pt. Vought Rising. Aktor zdradził, czego fani powinni się spodziewać po jego postaci w nowej produkcji.

Jensen Ackles o Soldier Boyu w spin-offie

Podczas konwentu Creation Entertainment "The Road So Far… The Road Ahead: Creation Novi" w stanie Michigan, Ackles powiedział, że Vought Rising pozwoli spojrzeć na jego postać z innej perspektywy. Ponieważ akcja spin-offu rozgrywa się na długo przed wydarzeniami z The Boys, Soldier Boy nie miał "dekad na maskowanie [swoich uczuć] i budowanie szorstkiej powierzchowności", a serial pozbędzie się tego, dzięki czemu zobaczymy bardziej wrażliwą i otwartą wersję postaci. Według Acklesa, prequel będzie również "o tym, co doprowadziło go do miejsca, w którym jest, i o jego poczucia zagubienia". Następnie dodał:

[Serial] z pewnością będzie patrzył na świat z innej perspektywy, ponieważ jest to geneza tego wszystkiego. Soldier Boy nie był przez lata ani dekady tym facetem. Wciąż próbuje zrozumieć, kim jest i kim będzie. Więc to opowieść o jego dojrzewaniu - o tym gdzie był, aż do tego, gdzie się znalazł. Będzie to miało nieco inny wydźwięk w jego interakcjach i tym, jaki jest.

W serialu zobaczymy również Ayę Cash jako Stormfront. Fabuła Vought Rising będzie koncentrować się na zagadce morderstwa, które wydarzyło się w latach 50. ubiegłego wieku. Zdjęcia mają rozpocząć się w sierpniu tego roku.

Przypomnijmy, że już 17 września zadebiutują nowe odcinki 2. sezonu innego spin-offu - Pokolenia V.