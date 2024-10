Jeremy Strong nie tęskni za rolą Kendalla z Sukcesji. Dlaczego?

fot. HBO

Sukcesja to jeden z najbardziej docenianych seriali ostatnich lat. Może się poszczycić wieloma nagrodami i nominacjami. Produkcja wyróżniła się szczególnie pod względem aktorskim. Emmy i Złote Globy dostali Matthew Macfadyen, Kieran Culkin, Sarah Snook i Brian Cox. Również te statuetki zdobył Jeremy Strong w 2020 roku. Aktor wcielał się w Kendalla Roya, który kilka razy próbował zdetronizować swojego ojca z rodzinnej korporacji Waystar RoyCo. Strong jednak nie tęskni za tą rolą.

Jeremy Strong o grze w serialu Sukcesja

W najnowszym wywiadzie dla The Sunday Times Jeremy Strong powiedział, że Sukcesja była dla niego nieocenionym darem, ale...

To mnie rozpiep... Materiał to była uczta. Więc za tym tęsknię. Ale walka Kendalla była trudna do udźwignięcia przez siedem lat. I jest po prostu o wiele więcej rzeczy, które chciałbym zrobić.

Widzowie nie powinni się spodziewać, że historia Kendalla będzie kontynuowana w ewentualnym spin-offie.

To nie jest coś, co chciałbym jeszcze robić. Wiem, że to jeden z głównych rozdziałów mojego życia, ale nie tęsknię za tym.

Aktora zobaczymy w roli Roya Cohna w filmie Wybraniec, który wejdzie do kin 18 października. Gra prawnika, który był mentorem Donalda Trumpa (Sebastian Stan) na początku jego biznesowej kariery.

