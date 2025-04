„Jestem czarnoskóry i gram Czarnego Rangera”. Aktor jest dumny i nie uważa castingu za błąd

Zdjęcie: Geoffrey H. Short - © Netflix

W czarnego i żółtego członka Power Rangers wcielali się odpowiednio czarnoskóry aktor Walter Emanuel Jones oraz Thuy Trang pochodzenia wietnamskiego. Tony Oliver, były główny scenarzysta serialu, tłumaczył niedawno, że nie stały za tym rasistowskie intencje, a produkcja nie była świadoma ewentualnych powiązań, dopóki nie zostały one wskazane przez jedną z asystentek. Podsumował: „Żaden z nas nie myślał stereotypami. To był ogromny błąd”. Na udostępnionych nagraniach z planu było jednak widać, że aktorzy sobie z tego żartowali. „Nazywam się Walter Jones, gram Zacka. Jestem czarnoskóry i gram Czarnego Rangera. No popatrz...” śmiał się aktor na jednym z filmików.

Czarny Ranger nie uważa castingu za błąd

Teraz Walter Emanuel Jones odpowiedział na komentarz scenarzysty o „ogromnym błędzie” w sprawie kontrowersyjnego castingu. Jest dumny z tego, że miał okazję zagrać Zacka, a nie urażony.

Niesamowite, ile mediów to podchwyciło… – napisał Jones na Instagramie z nagłówkami dotyczącymi cytatu Olivera. – Jednak gdy niektórzy wybierają, by szukać złych stron, ja zawsze wierzyłam, że należy skupiać się na pozytywach. Rozumiem impuls, aby zaadresować coś, co można postrzegać jako niewrażliwość kulturową, ale nazwanie tego „błędem” oznaczałoby odrzucenie wpływu, jaki miał ten casting na ludzi na całym świecie, którzy znaleźli źródło inspiracji i reprezentację w pierwszym czarnoskórym superbohaterze telewizyjnym – przemieniającym się w nikogo innego jak Czarnego Power Rangera! To nie był błąd; to był kamień milowy. To był zaszczyt.

Aktor dodał: „Pomysł, że będę w czarnym stroju, nigdy mi nie przeszkadzał. Właściwie byłem z tego powodu szczęśliwy, gdy po raz pierwszy go zobaczyłem. Pomyślałem, że wyglądam w nim fajnie... czarny to kolor, który chciałem nosić”. Zgodził się jednak, że obsadzenie azjatyckiej aktorki w roli Żółtej Ranger na miejsce Audri Dubois mogło wyglądać dziwnie.