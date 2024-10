Wybraniec w ogniu krytyki. Narzeka sam Donald Trump

fot. materiały prasowe

Donald Trump nazwał Wybrańca "tanią, zniesławiającą i obrzydliwą politycznie robotą" w swoim poście na amerykańskim portalu Truth Social. Bez ogródek nazywa go fałszywą i pozbawioną klasy produkcją, mającą na celu osłabić jego ruch polityczny tuż przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Oskarża o to również scenarzystę, Gabe'a Shermana i resztę producentów. Zaprzecza także kontrowersyjnej scenie ukazującej napaść seksualną młodego Trumpa na jego ówczesną żonę, Ivanę, pisząc, że do czasu jej śmierci miał z nią świetne relacje.

Wybraniec – o czym jest film?

Akcja Wybrańca rozgrywa się w latach 70. i 80. XX wieku, śledząc losy młodego Donalda Trumpa (Sebastian Stan). Jako tytułowy "wybraniec" uczy się od Roya Cohna, jak walczyć z federalnym pozwem, w którym zarzucono Trumpowi i jego ojcu dyskryminację czarnoskórych kandydatów na wynajem od nich mieszkania.

Już w maju, po światowej premierze filmu, Donald Trump zagroził pozwaniem, a jego prawnicy żądali zaprzestania działalności w związku z filmem. Istniała szansa, że opóźni to pozyskanie dystrybutora przez producentów, jednak ostatecznie pozew nie doszedł do skutku.

Niestety, ale Amerykanie nie chcą oglądać tego filmu. Podczas weekendu otwarcia zainteresowanie było mizerne. Film zebrał 1,58 mln dolarów w amerykańskim box office.

Polska premiera kinowa Wybrańca została zaplanowana na 18 października 2024 roku.