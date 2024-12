Porażka Batman v Superman naprawdę zraniła jego karierę. „Nigdy wcześniej tego nie mówiłem...”

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Jesse Eisenberg w wywiadzie dla Armchair Expert wypowiedział się na temat tego, jak negatywny wpływ na jego karierę miała rola Lexa Luthora w filmie Batman v Superman: Świt sprawiedliwości.

Zagrałam w filmie o Batmanie, który został bardzo źle przyjęty, podobnie jak ja. Nigdy wcześniej tego nie mówiłem i trochę wstyd się przyznać, ale naprawdę myślę, że zaszkodziło to mojej karierze, ponieważ moja rola została źle przyjęta w czymś tak głośnym. Grałem już w kilku nie cieszących się dobrą sławą produkcjach, które ostatecznie nie ujrzały światła dziennego i prawie nikt nie wie o ich istnieniu, ale ten projekt był bardzo znany. Normalnie nie czytam ogłoszeń, recenzji, informacji prasowych ani niczego w tym rodzaju, więc nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo negatywne były reakcje.

Rzeczywiście, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości podzielił widzów, choć film nadal ma wierne grono fanów. W chwili pisania tego artykułu ma zaledwie 29% pozytywnych opinii krytyków w serwisie Rotten Tomatoes i ocenę 6.5/10 od widzów w IMDb. Zaraz po premierze fala krytyki była jednak o wiele ostrzejsza.

Jak wyjaśnił Eisenberg, ponieważ był to największy jego projekt do tej pory – mówimy tu o dużej superbohaterskiej franczyzie i blockbusterowym budżecie – negatywny odbiór filmu i jego występu nie wpłynęły dobrze na jego karierę.

Pełen wywiad możecie zobaczyć poniżej:

Na szczęście, wygląda na to, że kariera Eisenberga wróciła na dobre tory. Artysta wyreżyserował i napisał scenariusz do filmu Prawdziwy ból, a także zagrał w nim główną rolę. A wszystko wskazuje na to, że będzie to mocny kandydat w nadchodzącym sezonie rozdania nagród.

Zobacz także:

TOP 10 filmów 2024 roku wg. AFI Awards. Na liście Prawdziwy ból