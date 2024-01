Jessica Jones - Krysten Ritter w MCU? To zdjęcie może rozpalić nadzieje fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel’s Jessica Jones to jeden z seriali Netflixa, który doczekał się trzech sezonów zanim produkcje zostały anulowane, a później przeniesione do Disney+. Krysten Ritter wcielała się w tytułową bohaterkę, która zajmowała się rozwiązywaniem spraw w Nowym Jorku i współpracowała z takimi postaciami jak Daredevil, Iron Fist czy Luke Cage zarówno w swoim własnym serialu, ale i zbiorczym The Defenders. Powrót Charliego Coxa i Vincenta D'Onofrio do swoich ról z Netflixowych produkcji, ale już w ramach Kinowego Uniwersum Marvela, a także uznanie tychże seriali za kanoniczne, obudziły nadzieje fanów na ponowne powitanie kolejnych znajomych twarzy. Daredevil: Born Again niedawno wznowił zdjęcia, co zbiegło się w czasie z nagraniem, które aktorka opublikowała na Instagramie. Krysten Ritter pojawia się na nim w koszulce, którą w serialu nosiła Jessica Jones, dodatkowo podpisując je w niejednoznaczny sposób. Warto nadmienić, że plotki o możliwym powrocie aktorki do roli pojawiały się już wcześniej. Zrzut ekranu z nagrania możecie zobaczyć poniżej.

Krysten Ritter shares a new video on Instagram wearing the same shirt as Jessica Jones with the caption: “IYKYK” 👀 pic.twitter.com/pYHVVEuZ0t — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) January 30, 2024 ROZWIŃ ▼

Jessica Jones - opis fabuły

Tytułowa bohaterka serialu Marvel's Jessica Jones, była superbohaterka, postanawia odmienić swoje życie i zostaje prywatnym detektywem.