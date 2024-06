Michael B. Jordan o Jestem legendą 2. Doprowadzają scenariusz do perfekcji

fot. Warner Bros. Discovery

Reklama

Michael B. Jordan powiedział People, że wciąż trwają prace nad scenariuszem do filmu Jestem legendą 2. Nie ma aktualnie żadnej informacji na temat terminu rozpoczęcia zdjęć.

Michael B. Jordan o Jestem legendą 2

Wciąż pracujemy nad scenariuszem i doprowadzamy go do perfekcji. Na razie nie ustalono daty premiery ani niczego w tym stylu. Nie jestem pewien, kiedy zaczniemy kręcić ten film, ale nie mogę się doczekać, żeby pojawić się przed obiektywem z nim. Jako ktoś, kto podziwiał go od bardzo dawna, niesamowicie cieszę się, że mogę współpracować z Willem [Smithem - przyp. red.]. To coś, na co naprawdę czekam. Jestem niezmiernie podekscytowany.

Film jest sequelem Jestem legendą z 2007 roku. Projekt ogłoszono w marcu 2022 roku. W głównej roli powróci Will Smith. Nowym członkiem obsady jest właśnie Michael B. Jordan. Nad scenariuszem ponownie pracuje Akiva Goldsman.

Will Smith o Jestem Legendą 2

Will Smith w rozmowie z Entertainment Tonight także wypowiedział się na temat wyczekiwanego projektu:

Jakiś miesiąc temu spędziliśmy razem kilka tygodni i wszystko wygląda dobrze. Mamy naprawdę dobre pomysły i sądzę, że uda nam się przenieść je na ekran.

Warto też przypomnieć, że w sequelu zostanie wykorzystane alternatywne zakończenie. W kinowej wersji postać grana przez Willa Smitha umarła, za to w usuniętej przeżyła i stała się legendą wśród zarażonych. To właśnie to drugie zakończenie będzie kanoniczne.