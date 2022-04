Batman - Jim Carrey jeszcze go nie obejrzał. Powodem Riddler

Fot. Materiały prasowe

Jim Carrey podczas promocji Sonic. Szybki jak błyskawica 2 przyznał, że choć wciąż nie widział jeszcze nowego Batmana, to nie ma specjalnie ochoty oglądać Riddlera w tak brutalnej i pokręconej formie. Aktor wcielał się w Człowieka-Zagadkę w filmie Batman Forever, ale jego wizja kultowego złoczyńcy diametralnie różni się od tego, co zaprezentował Paul Dano. Zamiast łotra w kolorowym kostiumie tym razem dostaliśmy przerażającego seryjnego mordercę. I Jim Carrey nie jest fanem tej zmiany.

W rozmowie z Unilad zauważył, że w Batmanie z 2022 roku jest przedstawiona bardzo mroczna wersja Riddlera i ma mieszane uczucia na ten temat. Jim Carrey kocha Paula Dano jako aktora i uważa go za wspaniałego artystę, jednak martwi się, że niektórzy mogą uznać go za inspirację.

Jest we mnie miejsce na zmartwienie przez zaklejanie ludziom twarzy i zachęcanie innych do zrobienia czegoś podobnego. Niektórzy popaprańcy mogliby przyjąć taką samą metodę. Mam sumienie wobec rzeczy, które wybieram. Robotnik ma kreskówkowe bomby i nikt nie zostaje ranny. Wiem, że jest miejsce na Batmana i nie chcę go krytykować, ale to po prostu nie jest coś dla mnie... Jest bardzo dobrze zrobiony, te filmy zawsze są.

Batman - batarang

