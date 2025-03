Meksykanie zrobili film o Francuzach i bagietkach. To odpowiedź na Emilię Pérez

fot. Why Not Productions // Page 114

Grupa meksykańskich aktorów postanowiła stworzyć niskobudżetowy musical o Francji i Francuzach bez ani jednej francuskiej osoby na planie i znajomości języka. Film nazywa się Johanne Sacreblu i jest odpowiedzią na Emilię Pérez.

Johanne Sacreblu - parodia Emilii Pérez

Johanne Sacreblu został opublikowany miesiąc temu, jednak znów robi się o nim głośno dzięki mediom społecznościowym. Prawdopodobnie dlatego, ze właśnie zostały rozdane Oscary i Zoe Saldaña została nagrodzona w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa właśnie za rolę w Emilii Pérez.

Zoe Saldaña przeprasza Meksykanów za film Emilia Pérez. „Jest mi bardzo, bardzo przykro”

Opis Johanne Sacreblu na IMDb brzmi: „Prawdziwe życie Francuzów w musicalu stworzonym przez mieszkańców Meksyku. Opowiada epicką historię o bagietkach, rogalikach, śmierdzącym serze i trudnościach wynikających z niebrania codziennego prysznica”. Warto dodać, że cameo zaliczyli Biedronka i Czarny Kot z animacji Miraculous na podstawie francuskiego komiksu.

Film ma obecnie ponad 8 tysięcy recenzji na IMDb i średnią ocen 9.5 na 10. W popularnym serwisie Letterboxd ponad 40 tysięcy użytkowników zaznaczyło film jako „obejrzany” i ma średnią ocen 4.6 na 5. Możecie zobaczyć go poniżej:

Emilia Pérez - kontrowersje

Dlaczego Emilia Pérez wzbudza kontrowersje? Pomijając rasistowskie wypowiedzi Karli Sofíi Gascón w mediach społecznościowych, film został stworzony przez francuskiego reżysera Jacquesa Audiarda. Choć akcja rozgrywa się w Meksyku, to twórca nie zatrudnił do obsady żadnej osoby z tego kraju ani nie zrobił researchu na temat jego zwyczajów. Wiele Meksykanów uznało go za obraźliwy, a fakt, że produkcja dostała aż trzynaście nominacji do Oscarów, tylko podsycił ich oburzenie.

Oscary 2025 rozdane. Emilia Perez ponosi klęskę - Anora najlepsza

Johanne Sacreblu celowo zatem powiela błędy Jacquesa Audiarda, używając złej terminologii i robiąc błędy gramatyczne, by pokazać, jak komicznie dla Meksykanów (i nie tylko) wyglądała Emilia Pérez.