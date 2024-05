John Malkovich w MCU. Marvel zwerbował go do nowego filmu

Źródło:Czech Anglo Productions

Jak oficjalnie donosi Deadline, John Malkovich dołącza do MCU. Zobaczymy go w nadchodzącym filmie Fantastyczna czwórka, ale na ten moment jego rola jest całkowitą tajemnicą. Nie ma też żadnych przecieków o tym, kogo może zagrać.

Jako że nie wiadomo nic o fabule, trudno spekulować, w jaką rolę miałby się wcielić. Wiemy, że czarnym charakterem będzie Galactus zwany zjadaczem światów, ale z tą postacią wiązany był cały czas Javier Bardem. Niektórzy fani spekulują, że być może chodzi o Doktora Dooma. Prawda jest taka, że może być to zupełnie ktoś inny, kto tutaj odegra istotną rolę. Za mało przecieków jest na temat, by móc rzeczowo spekulować.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza sytuacja związku Johna Malkovicha z Marvelem. Gdy Sam Raimi szykował Spider-Mana 4 z Tobey'em Maguire'em w roli głównej, zaangażował Malkovicha do roli czarnego charakteru zwanego Sęp/Vulture. Potem projekt został skasowany i nic z tego nie wyszło.

Tytułową grupę Fantastyczna Czwórka grają Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn oraz Ebon MOss-Bachrach. W obsadzie jest również Paul Walter Hauser, ale szczegóły jego roli nie są znane. Natomiast Julia Garner zagra Shalle-Ball, czyli żeńską wersją Silver Surfera z komiksów. Za kamerą stoi Matt Shakman.

Fantastyczna Czwórka - premiera 25 lipca 2025 roku w kinach. Prace na planie niebawem mają ruszyć.