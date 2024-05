Krysten Ritter znów jako Jessica Jones? Aktorka sugeruje powrót do MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Krysten Ritter co jakiś czas wrzuca zdjęcia bez kontekstu, które dla fanów Marvela są sugestywne. Czy powrót do roli z serialu Marvel’s Jessica Jones jest tym, co aktorka tym razem sugeruje? Nowe zdjęcie to zwykłe selfie, a kluczem okazały się... fioletowe włosy.

Krysten Ritter jako Jessica Jones

Okazuje się, że w komiksach Marvela, gdy Jessica Jones stała się superbohaterką znaną jako Jewel miała... właśnie fioletowe włosy. Nie jest przecież wykluczone, że jak ją wprowadzą do MCU będą chcieli rozwinąć postać w nowym kierunku.

fot. zrzut ekranu

Plotki o tym, że Ritter miałaby powrócić krążą od miesięcy, więc nic nie jest wykluczone. Zwłaszcza teraz, gdy seriale Netflixa oparte na komiksach Marvela są częścią kanonu MCU, więc jej bohaterka - podobnie jak Daredevil Charlie'ego Coxa - są w tym samym świecie co Avengers.

Oficjalnie jednak nic nie wiadomo, ale sama aktorka ma nadzieję na powrót. Jeśli nawet wie, że powraca, nic nie może powiedzieć dopóki Marvel Studios na to nie pozwoli. Podpisała wiele dokumentów zwanych NDA, które jej tego zakazują. Na ich mocy wielu aktorów musiało otwarcie kłamać.