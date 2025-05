fot. materiały prasowe

Jeszcze nie wyznaczono daty premiery filmu Żywy czy martwy: Film z serii Na noże, ale Rian Johnson w najnowszej rozmowie z Business Insider przy okazji promocji 2. sezonu Poker Face, przyznał, że chce, aby produkcja trafiła do dystrybucji kinowej. Nie wiadomo czy tak się stanie, biorąc pod uwagę najnowsze wypowiedzi prezesa Netflixa, Teda Sarandosa, który uważa, że doświadczanie filmów na wielkim ekranie to przestarzały model.

Czytaj więcej: Netflix nie zniszczył kin, ale je uratował? Ted Sarandos: "Wierzę, że jest to przestarzały model"

Rian Johnson zrobi wszystko, aby Na noże 3 trafił do kin

Reżyser trzeciej części filmu Na noże tak skomentował wypowiedź Sarandosa.

Oczywiście, że się nie [zgadzam]. Uwielbiam filmy. Uwielbiam chodzić do kina. Ale odnoszę wrażenie, że rozmowa z Tedem wyglądałaby inaczej niż jeden wycięty cytat i niejako rzucony we mnie w tym kontekście. Więc nie chcę tego uogólniać, prowadząc tutaj dyskusję z Tedem przez pośredników.

Rian Johnson uważa, że kino nigdzie się nie wybiera, wskazując niedawny kasowy sukces takich filmów jak Grzesznicy i Minecraft: Film.

Zobaczyliśmy, że jeśli wprowadzisz film [na duże ekrany], który ludzie chcą obejrzeć w kinach, to ludzie na niego pójdą, a to doświadczenie bycia w pełnej sali i przeżycia go, jest tak ważne. To coś, co kocham i chcę więcej tego na świecie.

Przypomnijmy, że poprzedni film, Glass Onion: Film z serii Na noże, trafił do przeszło 600 kin w USA, ale tylko na jeden tydzień na miesiąc przed premierą w Netfliksie. Według doniesień ludzi z wewnątrz branży ani Johnson, ani Daniel Craig, który wciela się w głównego bohatera, nie byli zadowoleni z tak krótko trwającej premiery kinowej, co wywołało konflikt z Sarandosem.

Czytaj więcej: Daniel Craig w ostrych słowach o dystrybucji Na noże 2. Szczegóły konfliktu z szefem Netflixa

Reżyser Żywy czy martwy: Film z serii Na noże na koniec stwierdził:

Chcę, żeby ten film był w jak największej liczbie kin tak długo, jak to możliwe. Będziemy naciskać na wszystko, co możemy w kwestii kinowej, ponieważ chcę, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło go w tej formie.

Netflix nie zawarł podobnej umowy z żadną dużą siecią kin od tamtego czasu. Jednak warto dodać, że nawiązał współpracę z IMAX, aby film Grety Gerwig Opowieści z Narnii trafił do kin w 2026 r. w Święto Dziękczynienia. Produkcja ma być wyświetlana na ekranach IMAX przez dwa tygodnie, a następnie zadebiutuje na Netfliksie w Boże Narodzenie.

Na noże 3 - obsada

W potwierdzonej obsadzie sequela oprócz Craiga są: Cailee Spaeny (Civil War), Josh O'Connor (Challengers), Andrew Scott (Sherlock), Kerry Washington (Skandal), Glenn Close, Jeremy Renner (Hawkeye z Avengers), Mila Kunis, Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande), Thomas Haden Church oraz Josh Brolin (Thanos z MCU, Diuna 2).