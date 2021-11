John Wick 4 - Donnie Yen skończył pracę na planie. Wrzucił wideo

fot. materiały prasowe

Donnie Yen to jedna z legend kina akcji, więc tym bardziej fani gatunku nie mogą doczekać się Johna Wicka 4. Aktor ogłosił w mediach społecznościowych, że po czterech miesiącach pracy zakończył swój udział w filmie. Na bazie tej informacji wiemy, że jest to jedna z głównych ról i Yen miał pełne ręce roboty. Z uwagi na kapitalne podejście Chada Stahelskiego do scen walk, można wywnioskować, że wiedział, jak wykorzystać doświadczenie i umiejętności Yena do stworzenia widowiska na ekranie.

John Wick 4- wideo z planu

Wideo opublikowane przez Yena pokazuje różne ujęcia z planu. Nic spoilerowego, ale to naprawdę największe spojrzenie za kulisy widowiska, jakie do tej pory mieliśmy. Widzimy też, jakie prezenty dostał Yen od Reevesa i Stahelskiego z okazji zakończenia pracy na planie.

Sam Yen powtarzał wielokrotnie, że nigdy do tej pory nie bawił się tak świetnie na planie hollywoodzkiego filmu. Tym razem dodaje, że pomimo tego unikalnego doświadczenia, zawarł tutaj szczere przyjaźnie. W USA grał w takich filmach jak Łotr 1 czy XXX. W Johnie Wicku 4 wciela się w Caine'a, który jest starym przyjacielem Wicka. Mają również wspólnych wrogów.

John Wick 4 - premiera 27 maja 2022 roku.