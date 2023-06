John Wick 4 - dziś premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

foto. materiały prasowe

John Wick 4 online. Film ma dziś premierę w Polsce na platformach Rakuten, Premiery Canal+, Cineman oraz Player.pl. We wszystkich przypadkach są to serwisy VOD, w których możemy wykupić dostęp do danego filmu.

Narazie nie wiadomo kiedy najnowszy film Chada Stahelskiego trafi w ramach abonamentu na jakąś z platform VOD. Raczej nie spodziewalibyśmy się go na nich zbyt prędko.

John Wick 4 online - ceny

W platformie Rakuten za wypożyczenie filmu zapłacimy 17,99 zł, a za zakup 44,99 z. Dostępny jest polski lektor oraz napisy. Ścieżki dźwiękowe są dostępne w dwóch opcjach: 2.0 (Stereo), 5.1 (Dolby Surround). Na platformie Premiery Canal+ film można jedynie wypożyczyć za 17,99 zł, na platformie Cineman możemy go mieć za 17,90 zł, a w Player.pl można go wypożyczyć na 48 godzin za 18 zł.

John Wick 4 - o czym jest film?

W nowej odsłonie serii John w końcu odnajduje sposób na pokonanie Wysokiego Stołu. Jednak zanim zdobędzie wolność, będzie musiał stawić czoła nowemu wrogowi z potężnymi sojuszami na całym świecie i siłami, które zamieniają starych przyjaciół we wrogów.

Najlepsze filmy akcji, miejsca od 140. do 91.:

140. Zapomnieć o strachu (1986)

Najlepsze filmy akcji, miejsca od 90. do 41.:

90. Uprowadzona (2008)

Najlepsze filmy akcji, miejsca od 40. do 1.: