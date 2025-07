Trump rozważał rozbicie Nvidia!

Źródło: Associated Press/Mary Schwalm

Reklama

Prezydent Trump wypowiedział się na temat Nvidii podczas niedawnego szczytu poświęconego sztucznej inteligencji w Waszyngtonie, chwaląc obecnego na sali CEO Jensena Huanga. Donald Trump powiedział, że rozważał rozbicie korporacji, ponieważ sądził, że takie posunięcie mogłoby zaostrzyć konkurencję w branży sztucznej inteligencji i produkcji wyspecjalizowanych chipów, ale zrezygnował z tego pomysłu, gdy dowiedział się, że nowym firmom nadrobienie zaległości zajęłoby długie lata.

Największym zwycięstwem Nvidia osiągniętym podczas wizyty w Waszyngtonie było uzyskanie zgody na wznowienie eksportu do Chin procesorów graficznych H20 dla centrów danych. W kwietniu firma została zmuszona do anulowania zamówień i wstrzymania sprzedaży w wyniku wprowadzonych przez administrację Trumpa ograniczeń eksportowych, co spowodowało zmniejszenie jej udziału w chińskim rynku o połowę i straty rzędu miliardów dolarów.

fot. Nvidia

Stany Zjednoczone obawiają się potencjalnego wykorzystania zaawansowanych chipów Nvidii do celów wojskowych, ale Huang powiedział, że chińskie siły zbrojne nie potrzebują amerykańskiej technologii. Sekretarz handlu Howard Lutnick powiedział stacji CNBC, że administracja Trumpa zezwoliła na zniesienie zakazu eksportu, ponieważ H20 nie jest już najszybszym produktem Nvidii.

Przedstawiciele USA mają również nadzieję utrzymać zależność Chin od amerykańskich chipów i opóźnić rozwój ich rozwiązań, takich jak DeepSeek. Huang wyjaśnił, że USA mogą pozostać liderem na rynku sztucznej inteligencji, jeśli inne kraje będą opierać się na amerykańskiej technologii, sprzyjając przy tym otwartym badaniom i rozwojowi.

fot. Nvidia

Jednak wznowienie sprzedaży H20 w Chinach zajmie trochę czasu. Nvidia zrealizuje zamówienia do wyczerpania zapasów, ale według The Information produkcja kolejnych egzemplarzy może potrwać nawet dziewięć miesięcy. Zakłady produkcyjne półprzewodników TSMC są w pełni zajęte, a firma Nvidia po wprowadzeniu zakazu przeniosła moce produkcyjne na inne produkty.

Boom na sztuczną inteligencję zwiększył wartość producenta chipów o ponad rząd wielkości w ciągu ostatnich trzech lat, czyniąc go pierwszą na świecie spółką publiczną o kapitalizacji 4,24 biliona dolarów (4240 miliardów dolarów). Od początku tego roku akcje firmy Nvidia wzrosły o około 20%.

Niektórzy specjaliści ostrzegają jednak, że rynek jest niebezpiecznie przewartościowany. Jeden z czołowych ekonomistów wykazał niedawno, że sztuczna inteligencja spowodowała powstanie bańki spekulacyjnej większej nawet niż legendarna bańka internetowa dotcomów z przełomu tysiącleci. Inny analityk twierdzi, że wzrost wartości akcji innych gigantów technologicznych, które odpowiadają za większość ostatniego wzrostu indeksu S&P 500 na giełdzie nowojorskiej, zależy prawie wyłącznie od procesorów graficznych Nvidii.

fot. Nvidia