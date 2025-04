Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2 zachwyci graczy? To "najlepszy sposób na przenośne granie"

fot. CD Projekt

Dla niektórych zapowiedź Cyberpunk 2077: Ultimate Edition na Nintendo Switch 2 mogła być sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, jak gra studia CD Projekt RED radziła sobie na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Wygląda jednak na to, że w przypadku tego portu nie ma powodów do obaw.

W nowym materiale wideo pokazano nie tylko kolejne fragmenty rozgrywki, która na Switchu 2 prezentuje się naprawdę dobrze, ale też wypowiedzi twórców. Charles Tremblay, czyli vice prezes ds technologii w zespole CD Projekt RED zapewnia, że będzie to najlepszy sposób na doświadczenie Cyberpunk 2077 na przenośnym sprzęcie.

To nadal to samo świetne doświadczenie i myślę, że powracający gracze poczują się jak w domu. Mamy jednak sporo nowych możliwości doświadczenia tej gry dzięki kontrolerom, nowy ekran LCD ze wsparciem dla VRR. Myślę, że to najlepszy sposób, by doświadczyć tej gry przenośnie.

Cyberpunk 2077 - premiera na Nintendo Switch 2 już 5 czerwca, czyli w dniu debiutu samej konsoli. Warto również podkreślić, że cała gra, wraz z dodatkiem Widmo Wolności, dostępna będzie na kartridżu.