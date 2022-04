John Wick 4 - pierwsze zdjęcie promujące film pokazane na CinemaCon

materiały promocyjne

CinemaCon rozpocznie się w tym tygodniu w Las Vegas, a jednym z uczestników jest studio Lionsgate, które wystawiło baner z pierwszym plakatem filmu John Wick 4. Widzimy na nim oczywiście wcielającego się w tytułowego bohatera, Keanu Reevesa.

Fani zauważają, że Wick otoczony jest przez kwiaty, które przypominają kwitnącą wiśnię - akcja zostanie więc prawdopodobnie przeniesiona do Japoni, na co wskazywały wcześniejsze informacje o realizowaniu zdjęć właśnie tam. Plakat nie zawiera żadnego podtytułu, jak to było w przypadku trzeciej części zatytułowanej Parabellum. Zobaczcie:

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1518432779133988865

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. W głównej roli powraca Keanu Reeves. Ponadto w obsadzie znajdują się między innymi Donnie Yen, Laurence Fishburne, Bill Skarsgård i Ian McShane. Reżyseruje Chad Stahelski na podstawie scenariusza autorstwa Michaela Fincha i Shaya Hattena.

Zobacz także:

Premiera filmu 24 marca 2023 roku.