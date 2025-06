Dzika noc 2 potwierdzona! Nowe informacje o filmie akcji

fot. materiały prasowe

Reklama

Oficjalnie ogłoszono, że Tommy Wirkola powróci jako reżyser filmu akcji Dzika noc 2. The Hollywood Reporter potwierdza również, że nie zmieniła się data premiery – film trafi do kin 4 grudnia 2026 roku. David Harbour ponownie wcieli się w wojowniczego Świętego Mikołaja. Przez długi czas brakowało jakichkolwiek informacji o kontynuacji, co budziło obawy fanów, że projekt może jednak nie dojść do skutku. Dlatego to oficjalne potwierdzenie ma dla nich szczególne znaczenie.

Dzika noc 2 – kiedy startują zdjęcia?

Prace na planie rozpoczną się we wrześniu 2025 roku w Winnipeg. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły ani tego, czy zasugerowana wcześniej żona Świętego Mikołaja rzeczywiście się pojawi. Jest to jednak bardzo prawdopodobne – już przy premierze Dzikiej nocy twórcy wspominali o pomysłach, które ostatecznie nie trafiły do filmu: pani Mikołajowa, baza Świętego Mikołaja, elfy i inne elementy mitologii tej postaci.

Za produkcję ponownie odpowiadają David Leitch i Kelly McCormick, więc ekipa kaskaderska Leitcha ponownie przygotuje sceny walki.

Pierwsza część odniosła umiarkowany sukces i zebrała dobre opinie wśród fanów gatunku. Film zarobił 75,9 mln dolarów przy budżecie 20 mln, co wystarczyło, by uznać go za opłacalny. Produkcja czerpała ze schematu Szklanej pułapki, dlatego wielu widzów zastanawia się, jaki pomysł zostanie wykorzystany w kontynuacji.