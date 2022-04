Ghost In The Shell: SAC_2045 Zrównoważona wojna - pierwszy zwiastun. Jak prezentuje się film Netflixa?

Fot. Netflix

Ghost In The Shell to zdecydowanie jedno z legendarnych anime. Oryginał z 1995 roku jest powszechnie chwaloną produkcją. Przyszedł czas na kolejny powrót do cyberpunkowej franczyzy. Zanim pojawi się drugi sezon serialu Netflixa, platforma opublikuje film, którego akcja rozgrywa się w Stand Alone Complex 2045. Zobaczcie pierwszy zwiastun poniżej.

Nadchodzący film, zatytułowany Ghost In The Shell: SAC_2045 Zrównoważona wojna, ma na nowo opowiedzieć wydarzenia z pierwszego sezonu, pokazując inne spojrzenie na cyberpunkowy świat. Ma to przygotować widzów na kontynuację serialu.

Ghost In The Shell: SAC_2045 Zrównoważona wojna- zwiastun

Netflix Geeked opublikowało pierwsze spojrzenie na film Ghost In The Shell: SAC_2045 Zrównoważona wojna. Zobaczcie sami.

SAC_2045 to serial animowany Netflixa na podstawie Ghost In The Shell. Opowiada o najemniczce Motoko Kusanagi, która ma stawić czoła nowemu zagrożeniu. 2. sezon zadebiutuje w Polsce już 23 maja, zaś film Ghost In The Shell: SAC_2045 Zrównoważona wojna 9 maja.