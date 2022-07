John Wick 4 - pierwsze zdjęcie. Bohater nabiera sił do walki

fot. materiały prasowe

Pierwsze zdjęcie z Johna Wicka 4 trafiło do sieci. Jako że pojawia się ono pierwszego dnia San Diego Comic-Con 2022, wydaje się, że nie jest to przypadek. Dziennikarze sądzą, że w trakcie najbardziej gorącego konwentu popkulturowego roku zobaczymy pierwszy zwiastun. Jest to spekulacja, więc konkretnych dat nie mamy.

John Wick 4 - zdjęcie

Za kamerą filmu ponownie powraca współtwórca serii Chad Stahelski. Opracowuje on także wszystkie sceny akcji i je reżyseruje. W nich wystąpią kaskaderzy z prowadzonej przez niego firmy 87Eleven. Główną rolę ponownie gra Keanu Reeves. W obsadzie są także Ian McShane, Lance Reddick, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown i Donnie Yen.

Szczegóły fabuły na ten moment są kompletnie nieznane. Najpewniej wraz ze zwiastunem poznamy dopiero pierwsze informacje oraz dokładne role nowych aktorów.

John Wick 4 - premiera w marcu 2023 roku.