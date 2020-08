John Wick 5 - kontynuacja oficjalnie ogłoszona

fot. Lionsgate

John Wick 5 stanie sięfaktem. John Feltheimer, szef studia Lionsgate oficjalnie ogłosił, że trwają prace nad piątą częścią serii. Są one prowadzone równocześnie z czówrką.

Twierdzi, że John Wick 4 i John Wick 5 będą kręcone jednocześnie w 2021 roku. Dużo zależy od dostępności Keanu Reevesa i sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

John Wick 4 ma mieć premierę w maju 2022 roku. Piąta część nie ma daty premiery. Za kamerą ponownie współtwórca serii Chad Stahelski.

Przypomnijmy, że seria do tej pory zebrała prawie 600 mln dolarów. Jej popularność sprawiła, że Hollywood zmieniło podejście do realizowania scen akcji, chcąc osiągnąć ten sam styl. W planach wciąż jest też serial The Continental oraz spin-off Ballerina.