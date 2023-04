John Wick 5 - kto może zagrać? Reżyser ma wymarzoną obsadę - jest gwiazda MCU

fot. Marvel

John Wick 5 powstanie? Po gigantycznym sukcesie Johna Wicka 4, który jest najbardziej dochodową odsłoną serii, to formalność, ale najpewniej poczekamy na to kilka lat, bo reżyser Chad Stahelski zwyczajnie chce odpocząć i zająć się innymi produkcjami. A ma mnóstwo projektów w planach. W nowym wywiadzie z The Direct filmowiec ujawnił jednak, kogo chciałby zobaczyć w Johnie Wicku 5. Ma wymarzoną obsadę.

John Wick 5 - obsada

Chad Stahelski przyznał, że lista gwiazd, które chciałby zobaczyć w piątej części serii, jest długa.

- Jest to długa lista, ale jako pierwszy przychodzi mi do głowy Cillian Murphy. Jestem wielkim fanem Peaky Blinders. Myślę, że Cillian świetnie by się wpasował do tego świata. Colin Farrell też jest fantastyczny. A kiedy zobaczyłem Charlize Theron w Atomic Blonde, to powiedziałem do siebie: "O, mój Boże, muszę pracować z tą kobietą. Jest niesamowita!". Dawno temu pracowałem również z Michelle Yeoh przy reklamie i bardzo chciałbym znów z nią współpracować. Jestem jej wielkim fanem.

Na jego liście jest też Jurnee Smollett, która świetnie sobie radziła w scenach akcji w filmie Ptaki Nocy. Twórca tłumaczy, że wymienił ludzi, którzy od razu wpasują się w świat Johna Wicka.

Wymienia także Roberta Downeya Jr., Petera Dinklage'a oraz Seana Beana. Gdy zacznie pracować nad piątką, pewnie będzie chciał spełnić niektóre swoje castingowe marzenia. John Wick 4 stał się globalnym fenomenem, więc z pewnością łatwiej będzie mu przekonać gwiazdy do współpracy.

Robert Downey Jr.

Nie zawsze to Chad Stahelski musi walczyć o współpracę. Tak wspomina angaż Halle Berry w trzeciej części.

- Halle Berry dzwoniła do naszego biura. Powiedziano mi: "Halle Berry chce być w Johnie Wicku. Przyjdzie się z tobą spotkać". Pytam: "Kiedy?". Dowiedziałem się, że jeszcze tego samego dnia. Halle zapukała do moich drzwi, weszła i powiedziała mi wprost: "Będę w twoim filmie". Ja jej na to, że nie mam jeszcze scenariusza. Ona mi wówczas powiedziała: "Napisz go tak, bym w nim była". To było niesamowite. Tak miałem Halle Berry w filmie i to było fajne.

Chad Stahelski na razie nie ogłosił, który film będzie jego następnym. W planach ma remake Nieśmiertelnego i adaptację gry Ghost of Tsushima.