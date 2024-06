Jon Hamm chce zagrać w superbohaterskim filmie. Podsunął Marvelowi kilka pomysłów

fot. Paramount Pictures

W ostatnim czasie wielu aktorów zadeklarowało brać chęci do wystąpienia w superbohaterskiej produkcji, ale nie jest to nowy trend, który opanował Hollywood. Wciąż jest wiele gwiazd, które chętnie wystąpią w uniwersum Marvela lub DC. Jedną z nich jest Jon Hamm, gwiazda Top Gun: Maverick i Mad Mena, który w najnowszym wywiadzie dla The Hollywood Reporter przyznał, że jest w stałym kontakcie z włodarzami obu studiów.

Hamm dodał, że jest maniakiem komiksów i ciągle rozmawia z dyrektorami Marvela oraz DC:

Nigdy nie było takiej sytuacji, w której by powiedzieli np.: „Chcemy, żebyś był Iron Manem”. Ale było wiele rozmów i nadal w nich biorę udział. Rozmawiam z chłopakami, którzy zarządzają Marvelem i DC. A ja jestem maniakiem komiksów. Zobaczymy. Nawet ta część branży się zmienia.

Jon Hamm odmówił zagrania w Zielonej Latarni

Aktor już kilkanaście lat temu miał okazję zagrać w Zielonej Latarni. DC chciało powierzyć Hammowi główną rolę Hala Jordana, ale aktor odmówił. Ostatecznie zagranie tego superbohatera przypadło Ryanowi Reynoldsowi. Teraz aktor kolejny raz potwierdził, że nie był zainteresowany tym projektem i nie chciał nad nim pracować.

Jon Hamm zainteresowany zagraniem u Marvela

Następnie Hamm ujawnił, że zaproponował Marvelowi wykorzystanie jednej z komiksowych historii, w której chciałby zagrać. Nie ujawnił o który komiks, ani też o jaką postać chodzi, ale włodarze studia rozważają jej przeniesienie na ekran:

Zaproponowałem wprowadzenie kilku wątków do uniwersum Marvela, nie chcę powiedzieć dokładnie jakich, ale była to część komiksu, która naprawdę mi się podobała. Zapytałem: „Czy zamierzacie zekranizować tę historię?” A oni na to: „Tak, właściwie o tym myślimy”. Mówię: „Dobrze. Powinienem zagrać tę postać”. Więc może doczekamy się tego na ekranie.

Jon Hamm przyznał, że w swojej karierze chce inspirować się takimi aktorami jak Jeff Goldblum:

Patrzę na karierę faceta takiego jak Jeff Goldblum – znam Jeffa trochę, mieliśmy tego samego terapeutę – i po prostu myślę: „Boże, jak wspaniale móc robić to wszystko, czego on dokonał”. Miał swoją fazę, gdzie grał głównych bohaterów, zagrał w Marvelu, kradnąc każdą scenę, a potem grywał w reklamach i był w tym taki zabawny. Widzę go i jest szczęśliwy. Zatem świadomie lub nie, modeluję swoje życie według takich zasad: różnorodne, szczęśliwe i spełnione.

