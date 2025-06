Reżyser Star Wars Jedi pracuje nad nową produkcją. To przygodowa gra akcji w uniwersum Dungeons & Dragons

fot. Giant Skull

W marcu 2024 roku powstało studio Giant Skull, na którego czele stanął Stig Asmussen, reżyser gier Star Wars Jedi: Upadły Zakon oraz Star Wars Jedi: Ocalały. Twórca ujawnił, że pierwszym projektem nowego zespołu będzie wysokobudżetowa, przygodowa gra akcji na PC i konsole, stworzona na silniku Unreal Engine 5. Teraz poznaliśmy istotną informację na jej temat — będzie ona osadzona w uniwersum Dungeons & Dragons. Oficjalnie poinformowano o podpisaniu umowy z firmą Wizards of the Coast, właścicielem praw do tej właśnie marki.

Nasz utalentowany i doświadczony zespół Giant Skull opiera się na kreatywności i ciekawości. Naszym celem jest stworzenie nowego, bogatego uniwersum Dungeons & Dragons, wypełnionego wciągającą narracją, heroiczną walką i ekscytującą eksploracją, którą pokochają gracze — powiedział Asmussen.

Stig i zespół Giant Skull to dokładnie ten typ utalentowanych twórców, z którymi chcemy współpracować. Cieszę się, że możemy ponownie pracować razem przy tym nowym projekcie. Podczas naszej wcześniejszej współpracy przy God of War miałem okazję przekonać się o talencie i profesjonalizmie Stiga. On sam oraz zespół Giant Skull są idealnym wyborem do realizacji naszej nowej gry — dodał John Hight, prezes Wizards of the Coast.