Gwiazda MCU aresztowana. Jonathan Majors oskarżony o napaść na kobietę

Jonathan Majors został aresztowany w sobotę 25 marca w Nowym Jorku za rzekomą napaść na kobietę. Oskarżenia obejmują między innymi duszenie i nękanie. Poniżej znajdziecie oświadczenie władz i przedstawiciela aktora w tej sprawie.

Jonathan Majors to gwiazda MCU. Zadebiutował jako Kang w serialu Loki, a niedawno wystąpił w filmie Ant-Man i Osa Kwantomania. Marvel planował jednak, by postać grana przez aktora była złoczyńcą na miarę Thanosa, czyli największym zagrożeniem Sagi Multiwersum. Jednym z najważniejszych planowanych filmów z Kangiem jest Avengers: The Kang Dynasty.

Zastępca Komisarza Informacji Publicznej poinformował:

Wstępne śledztwo wykazało, że 33-letni mężczyzna był zamieszany w awanturę domową z 30-letnią kobietą. Ofiara poinformowała policję, że została napadnięta. Funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego mężczyznę bez żadnych incydentów. Ofiara doznała niewielkich obrażeń głowy i szyi. Została przewieziona do lokalnego szpitala w stabilnym stanie.

Przedstawiciel Jonathana Majorsa przekazał Deadline, że aktor nie zrobił nic złego i czeka na to, by wyjaśnić tę sprawę i oczyścić swoje imię.