Koniec kariery Jossa Whedona? Scenarzyści potwierdzają oskarżenia

Ostatnim filmem Jossa Whedona była krytykowana kinowa wersja Ligi Sprawiedliwości. To właśnie aktor pracujący z nim na planie rozpoczął falę oskarżeń wobec reżysera. Sam stwierdził, że toksyczne zachowanie filmowca na planie dokrętek było obrzydliwe, obraźliwe i nieprofesjonalne. Wówczas był on jedynym aktorem walczącym z zachowaniem Whedona, ale większość Internautów mu nie wierzyła. Powoli to się zmieniało, gdy Jason Momoa potwierdził jego oskarżenia i stanął po jego stronie. Teraz Ray Fisher już nie jest sam w swoich oskarżeniach.

W lutym 2020 ruszyła fala. Pierwszą osobą, która poruszyła kwestię była Charisma Carpenter. Szybko pozostałe aktorki opublikowały słowa wsparcia potwierdzające jej oskarżenia. Do tej pory swoje komentarze opublikowały Sarah Michelle Gellar, Amber Benson oraz Michelle Trachtenberg.

Dołącza do nich Marti Noxon, showrunnerka Buffy: Postrach wampirów, która pracowała jako producentka na różnych szczeblach od 3. sezonu, a pełniła najwyższą funkcję w dwóch ostatnich. Potwierdza ona oskarżenia aktorek i udziela im wsparcia.

Wszystko potwierdza też Jose Molina, scenarzysta serialu Firefly stworzonego przez Jossa Whedona. Według niego najlepiej można opisać zachowanie Whedona słowami: zwyczajnie okrutny.

- Sądził, że bycie wrednym jest fajne. Szczególnie bawiło go doprowadzanie scenarzystek do płaczu podczas sesji. Uwielbiał chwalić się sytuacją, w której podczas takiej sesji doprowadził dwukrotnie scenarzystkę do płaczu - wspomina Molina.

Sam Joss Whedon nie odniósł się do oskarżeń. Według informacji śledztwo Warner Media w sprawie oskarżeń Raya Fishera doprowadziło do zwolnienia filmowca z ekipy serialu Nierealne stacji HBO.