Wyścigowy hit z rekordem dla Apple! Box office dzisiejszej premiery

F1: Film stanowił przepis na sukces - przemyślana produkcja o najsłynniejszej serii wyścigowej na świecie ma wszystko, by stać się hitem. Zdjęcia na prawdziwych torach, obecność kierowców, a także Brad Pitt realnie prowadzący prawdziwy bolid - te wszystkie informacje przyciągnęły do kin nie tylko wiernych fanów Formuły 1, ale też wielbicieli kina akcji. To także przełożyło się na - jak się okazuje, rekordowe zarobki.

F1: Film - box office

Kinowy hit Apple Originals - F1: Film zarobił już 10 milionów dolarów podczas seansów, które odbyły się w tym tygodniu. Choć oficjalna premiera kinowa miała miejsce dopiero 27 czerwca, to już na początku tego tygodnia miały miejsce ekskluzywne, przedpremierowe pokazy z ograniczoną liczbą miejsc. Do czasu premiery film zarobił 3 miliony dolarów, zaś w ciągu ostatnich 24 godzin - aż 7 milionów. To rekord, jeśli chodzi o produkcje Apple Originals. Po tym weekendzie prognozuje się zarobek na poziomie 40-50 milionów dolarów.

F1: Film – fabuła, obsada, data premiery

Wyścigowa legenda Formuły 1, Sonny Hayes był najbardziej obiecującym kierowcą w latach 90. Został odsunięty od wyścigów z powodu kontuzji po wypadku na torze. Trzydzieści lat później jest niezależnym kierowcą do wynajęcia, gdy nagle odzywa się do niego dawny partner zespołowy, Ruben Cervantes. Teraz to właściciel upadającego zespołu F1, stojącego na skraju bankructwa. Ruben przekonuje Sonny’ego, by wrócił do Formuły 1 na ostatnią próbę ocalenia zespołu i przy okazji stania się najlepszym kierowcą na świecie. Hayes ma ścigać się u boku Joshuy Pearce’a, młodego, utalentowanego zawodnika, który zamierza wyznaczać własne tempo. W rytmie warkotu silników z czasem przeszłość dogania Sonny’ego, a on odkrywa, że w F1 to właśnie partner zespołowy jest jego największym rywalem – a droga do odkupienia to podróż, której nie można odbyć w samotności.

W obsadzie znaleźli się Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia oraz Samson Kayo. Dodatkowo w filmie gościnnie wystąpią wszyscy kierowcy Formuły 1 (w składzie z sezonu 2024).

F1: Film jest już dostępny do obejrzenia w kinach w całej Polsce. Za kilka miesięcy trafi zaś na serwis streamingowy Apple TV.