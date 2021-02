Kolejne zarzuty wobec Jossa Whedona: - Nie wolno mu było przebywać sam na sam z Michelle

Źródło: materiały prasowe

Wczoraj informowaliśmy, że aktorki z serialu Buffy: Postrach wampirów poprzez wpisy na kanałach mediów społecznościowych oskarżają Jossa Whedona o nieodpowiednie zachowanie na planie filmowym, dołączając do Raya Fishera i ciągnącego się od dłuższego czasu starcia między nim, a reżyserem. Głos zabrała Charisma Carpenter, którą następnie wsparła Amber Benson. Wcielająca się w Buffy Sarah Michelle Gellar przyznała, że nie chce być już więcej kojarzona z Whedonem. Wkrótce oskarżenia Carpenter potwierdziła też Emma Caulfield, jednak żadna z nich dotychczas nie sprecyzowała swoich zarzutów.

Teraz do aktorek dołączają kolejne osoby, w tym Michelle Trachtenberg. Udostępniła ona na swoim Instagramie wpis Gellar, dodając do tego własny komentarz.

Dziękuję Sarze za napisanie tego. Jako 35-latka czuję się już wystarczająco odważna, by to udostępnić, ponieważ musicie o tym wiedzieć. Jako nastolatka [spotkałam się] z jego niewłaściwym zachowaniem... bardzo niewłaściwym. Więc teraz ludzie wiedzą, co zrobił Joss. Mój ostatni komentarz do tej sprawy: była pewna zasada. Mówiła ona: nie wolno mu przebywać w pokoju sam na sam z Michelle.

Należy podkreślić, że Trachtenberg była wówczas nastolatką. Ponadto jej komentarz sugeruje, że przynajmniej część ekipy wiedziała o ewentualnych niewłaściwych zachowaniach reżysera wobec dziewczyny.

Następnie do pozostałych przyłączyła się Eliza Dushku, głosząc słowa poparcia dla Carpenter i okazując solidarność w dłuższym wpisie:

Joss Whedon wciąż nie odniósł się do żadnego z zarzutów.