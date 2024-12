Jedi czy nie; oto jest pytanie. Jude Law o swojej postaci z Załogi rozbitków

fot. Disney+

Jedną z tajemnic serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków rozbitków jest postać Jude'a Lawa, czyli Jod Na Nawood. To postać, którą poznajemy na początku serialu, jeszcze pod imieniem kapitana Silvo, przeciwko któremu buntuje się jego piracka załoga. Później odnajduje go grupka dziecięcych protagonistów i wspólnymi siłami uciekają z więzienia. Mężczyzna podaje się za Jedi, ale ostatecznie twierdzi, że nim nie jest. Zważywszy jednak na to, że mamy do czynienia z łotrem i kłamcą, prawda może być jeszcze inna i ukryta.

Jude Law z nowymi poszlakami o swojej postaci z Załogi rozbitków

Jude Law w wywiadzie dla Entertainment Weekly opowiedział więcej o swojej postaci:

Jod jest pełen zaprzeczeń. Nigdy do końca nie wiesz kim on jest ani do czego jest zdolny z powodu tych wszystkich twarzy, imion. Jeśli miałbym określić go jednym słowem, to byłoby to "ocalały". [...] Czy jest zagrożeniem? Będzie trzeba poczekać i się przekonać.

Aktor dostarczył jednak ciekawe informacje na temat dzieciństwa tego bohatera, a raczej jego braku, co może wskazywać na jakieś połączenie tej postaci z Zakonem Jedi, ponieważ wielu z adeptów również nie miało tradycyjnego życia, które przypominałoby to wiedzione przez dzieciaki z At Attin:

To nie jest ktoś, kto miał dzieciństwo. To ktoś kogo dzieciństwo zostało zabrane. To dlatego patrzy na dzieciaki z taką pogardą. To dla niego mali dorośli. Powinni wziąć się w garść i walczyć o przetrwanie. "Dlaczego są tak niedoświadczeni?" On nie zna pojęcia niewinności. [...] Tak jak wspominałem wcześniej: on nie ma instynktu, który pozwala na opiekowanie się nimi. "Patrzcie, tam jest jedzenie. Ja będę je jeść. A was nie zamierzam karmić nawet jeśli jesteście dziećmi i jesteście głodne."

Jude Law przyznał też, że to on wymyślił swojemu bohaterowi niechęć do droidów.

Ludzie mają bardzo różne relacje z droidami - jedni traktują ich jak służących, drudzy odnoszą się z szacunkiem, a trzeci zostają z nimi przyjaciółmi. Pomyślałem sobie: "Może on miał z nimi złą przeszłość i po prostu ich nie lubi."