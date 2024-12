Jest pomysł na 2. sezon serialu Star Wars: Załoga rozbitków. Inaczej niż w Stranger Things

fot. Disney+

Reklama

Twórcy serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków, Jon Watts i Christopher Ford, w rozmowie z Colliderem zdradzili, że mają plany na drugi sezon. Serial, w którym głównymi bohaterami są dzieci, stanowi wyzwanie logistyczne i fabularne – szczególnie w kontekście dostosowania historii do dorastających postaci. Z podobnym problemem w ostatnich latach mierzyli się twórcy Stranger Things. Jak zamierzają to rozwiązać producenci Star Wars?

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków – plany na 2. sezon

Twórcy przyznają, że mają już konkretny pomysł, jak uniknąć – ich zdaniem – błędów, które popełniono w Stranger Things.

- Z całą pewnością mamy pomysł na drugi sezon i wiemy, co chcemy zrobić. Zdajemy sobie sprawę, jak wygląda proces dorastania dzieci w wieku naszych aktorów, dlatego wiemy, w jakim będą wieku, gdy potencjalnie rozpoczniemy zdjęcia do nowych odcinków. Chcemy pisać scenariusze, które dostosują bohaterów do tych zmian. To będzie opowieść o dorastaniu z tymi dzieciakami. Każdy sezon musiałby więc zawierać przeskok czasowy o kilka lat, by fabuła miała sens. Od dłuższego czasu nie widzieliśmy dzieciaków, więc ich wzrost i zmiany fizyczne będą istotnym elementem historii. Nie chcielibyśmy jednak powtórzyć tego, co zrobili twórcy Stranger Things, gdzie kolejne sezony rozgrywały się dzień po dniu. U nas tak nie będzie.

Zobacz także:

Twórcy podkreślają, że dorastanie aktorów zostanie naturalnie wplecione w fabułę, a przeskoki czasowe są niezbędne, ponieważ serial osadzony w świecie Star Wars wymaga długiego czasu produkcji. Nie widzą sensu, by w fabule minęła chwila, gdy w rzeczywistości aktorzy zmienili się fizycznie w ciągu kilku lat.

Komentarze twórców zostały przyjęte bardzo pozytywnie, ponieważ odróżniają ich podejście od wielu innych produkcji z udziałem młodych aktorów, którzy muszą grać dzieci, choć sami dawno nimi nie są. Decyzja o realizacji drugiego sezonu Załogi rozbitków jeszcze nie zapadła.