Jude Law jako Putin – pierwsze zdjęcia z planu filmu!

Prace na planie filmu Mag z Kremla rozpoczęły się w Rydze na Łotwie. Na pierwszych dwóch zdjęciach widzimy między innymi Jude'a Lawa w roli Władimira Putina. Czy aktor podoła tej roli i stworzy kreację docenioną przez widzów oraz krytyków? Czas pokaże, ale osoba docenianego reżysera Oliviera Assayasa to optymistyczny prognostyk – filmowiec wie, jak prowadzić aktorów. Assayas ma na koncie tak cenione filmy jak Irma Vep, Personal Shopper, Carlos oraz Summer Hours.

Mag z Kremla – zdjęcia z planu

W obsadzie znaleźli się również Paul Dano, Alicia Vikander, Zach Galifianakis oraz Tom Sturridge. Film opowie o tym, jak Władimir Putin zdobył władzę w Rosji.

Mag z Kremla – fabuła

Historia rozpoczyna się w Rosji na początku lat dziewięćdziesiątych, niedługo po upadku ZSRR. W nowym świecie, który obiecuje wolność, ale też flirtuje z chaosem, żyje młody artysta Wadim Baranow. Zostaje producentem telewizyjnym, a nieoczekiwanie również specjalistą od PR-u dla obiecującego członka FSB – Władimira Putina. Pracując w samym sercu Rosji, Baranow zaciera granicę między prawdą a kłamstwem, informacją a propagandą, reżyserując całe społeczeństwo jak jeden wielki program telewizyjny. Tylko jego miłość do otwartej na świat Kseni może odciągnąć go od tej niebezpiecznej gry.

Książka The Wizard of the Kremlin należy do gatunku fikcji historycznej – łączy fakty i prawdziwe wydarzenia z fikcyjnymi postaciami oraz sytuacjami. Tym samym kinowy projekt również będzie wpisywał się w ten gatunek.