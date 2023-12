Jumanji 2 mogło być absurdalnie głupie. Plany z lat 90. ujawnione

fot. materiały prasowe

Chris Van Allsburg to autor klasycznej książki dla dzieci, na podstawie której powstał hit Jumanji z 1995 roku. W nowym wywiadzie ujawnił, że producenci po sukcesie filmu mieli plan na kontynuację i ujawnili je Van Allsburgowi. Mówi on wprost: bardzo nienawidził tego pomysłu.

Jumanji 2 - szczegóły

Pisarz ujawnia, że Jumanji 2 miało rozgrywać się w Białym Domu i budynku Kongresu. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał być w Normandii we Francji, by celebrować lądowanie wojsk, które doprowadziła do przechylenia szali II wojny światowej. Obiecał on dzieciom pamiątkę i tak trafił na starą grę planszową Jumanji, którą znalazł w sklepie z antykami.

- Pakuje grę i zabiera ją do Waszyngtonu. Wówczas cały chaos, jaki ta gra może wygenerować wybucha w Białym Domu i w budynku Kongresu. Były tam różne szalone rzeczy, jak goryl wspinający się na pomnik Waszyngtona, co miało być nawiązaniem do King Konga. W jednej scenie mieliśmy zobaczyć, jak śmigło przecina zwierzęta na pół, ale były one wstanie połączyć się na nowo. W tym przypadku jedna było to połączenie dwóch części różnych zwierząt. To była słaba wymówką, by zobaczyć co spece od CGI mogą zrobić. Totalnie idiotyczne. Jeden z producentów powiedział mi: jedyną rzeczą, która może ich powstrzymać przed zrobieniem tego filmu to lepszy pomysł.

Tak bardzo nienawidził tego pomysłu, że to zmotywowało go do napisania książki Zathura. Producenci wzięli ją wiele lat później i stworzyli film Zathura - Kosmiczna przygoda. Pisarz nie wie, czy projekt Jumanji 2 miał w ogóle jakiegoś scenarzystę. Nie wiadomo też, dlaczego ostatecznie ten sequel nie został zrealizowany.

Ostatecznie udana kontynuacja powstała w 2017 roku wraz z hitem Jumanji: Przygoda w dżungli. W planach jest Jumanji 4.