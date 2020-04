Jumanji 4 - film jest w przygotowaniu. Tak twierdzi Jake Kasdan

Jumanji to kultowy film z 1995 roku. Sony w 2017 i 2019 roku wypuściło kontynuacje tej produkcji, które odniosły zarówno komercyjny, jak i artystyczny sukces. Nic dziwnego, że studio myśli już o kolejnej części cyklu. Jake Kasdan reżyser dwóch ostatnich filmów z serii w rozmowie z portalem Collider zdradził, że rozmowy na temat Jumanji 4 są na wstępnym etapie i on oraz producenci powrócą do nich, gdy sytuacja z epidemią koronawirusa na świecie się unormuje. Kasdan zaznaczył, że będzie pracował nad projektem tylko wtedy, gdy pomysł na jego fabułę go zachwyci.

Dla przypomnienia w ostatnim filmie z serii bohaterowie wracają do gry, by uratować jednego ze swoich, ale dowiadują się, że nic nie jest takie, jak oczekiwali. Gracze muszą odkryć nieznane i nieodkryte krainy, by uciec z najbardziej zabójczej rozgrywki na świecie. W obsadzie znaleźli się między innymi Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart oraz Jack Black.