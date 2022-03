Jurassic World: Dominion - poznajcie Kaylę Watts. Zdjęcie bohaterki w wydaniu magazynu Empire

fot. Materiały Prasowe

W filmie Jurassic World: Dominion zobaczymy nie tylko Chrisa Pratta w roli Owena Grady'ego i Bryce Dallas Howard w roli Claire Dearing, ale także ikony Parku Jurajskiego: Alana Granta (Sam Neill), Iana Malcolma (Jeff Goldblum) i Ellie Sattler (Laura Dern). W produkcji pojawi się także nieustraszona pilotka Kayla Watts. W tę rolę wcieli się DeWanda Wise (Ona się doigra, Zemsta rewolwerowca).

Jurassic World: Dominion - DeWanda Wise jako Kayla Watts

fot. empireonline.com

Po wydarzeniach z Upadłego królestwa sklonowane dinozaury grasują na wolności. W Jurassic World: Dominion bohaterka znajdzie się blisko prehistorycznych bestii, takich jak Kecalkoatl czy Pyroraptor. "To jest świat Kayli, która dopiero zakończyła służbę w siłach powietrznych. Jej głównym zajęciem jest latanie z ładunkami. W tym przypadku głównie z dinozaurami" - mówi aktorka.

Wśród wszystkich łuskowatych (i pierzastych) stworzeń, jedno szczególnie podbiło serce DeWandy Wise.

Jeśli jesteś choć trochę miłośnikiem zwierząt, nawet w najmniejszym stopniu, to jest to po prostu niezwykłe. Wcześnie pokazano mi Lystrozaura. Nazwałam go Leonard. Chciałabym zabrać go do domu. To szczerze mówiąc szalenie przytłaczające, jak wiele można czuć do rzeczy, która tak naprawdę nie jest prawdziwa.

Premiera Jurassic World: Dominion odbędzie się 10 czerwca 2022 roku w Polsce.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.