Swimming with Sharks - zwiastun serialu. Kiernan Shipka jako stażystka z zabójczymi ambicjami

fot. Roku

Swimming with Sharks to nowy serialowy thriller, który powstał dla Roku Channel. Rozpoczęto kampanię marketingową produkcji. Do sieci trafił zwiastun projektu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Kiedy Lou Simms rozpoczyna staż w Fountain Pictures, wydaje się być naiwną, pełną pasji i potulną nowicjuszką z Hollywood, zachwyconą przebojową dyrektor generalną firmy, Joyce Holt. Jednak gdy obsesja Lou rośnie, zrobi wszystko, by zbliżyć się do swojej idolki.

Swimming with Sharks - zwiastun

W głównych rolach występują Kiernan Shipka i Diane Kruger. Ponadto w obsadzie znajdują się Donald Sutherland, Thomas Dekker, Finn Jones, Erika Alexander, Ross Butler i Gerardo Celasco.

Serial wyreżyserował Tucker Gates. Producentami wykonawczymi są Chris Cowles, Liz Destro, Stephen Israel, Jay Cohen i Dana Brunetti . Serial powstał we współpracy z Lionsgate Television.

Swimming with Sharks - premiera całego sezonu serialu 15 kwietnia.

