Jurassic World: Dominion - nowy zwiastun pokazany na CinemaCon. Jest opis wideo

Jurassic World: Dominion to kolejna część kultowej serii o dinozaurach. Widowisko było promowane w trakcie panelu studia Universal Pictures na imprezie CinemaCon, jednym z największych wydarzeń branży filmowej. Zaprezentowano nowe wideo promujące produkcję. Nie trafiło ono do sieci, jednak zadebiutował opis materiału.

Zwiastun rozpoczyna się od sceny, w której grany przez Chrisa Pratta Owen Grady napotyka w lesie raptory. Jednym z nich jest znany z Jurassic World Blue. W pewnym momencie myśliwi porywają dziecko Blue. Owen przysięga raptorowi, że odnajdzie je. Następnie widzimy jak Henry Wu grany przez BD Wonga mówi: Popełniliśmy straszny błąd, zaznaczając całkiem dużą zmianę nastawienia od czasu, gdy widzieliśmy go po raz ostatni.

Grany przez Sama Neilla Alan Grant jest zszokowany gdy słyszy o misji ratowania raptora. Natomiast Ian Malcolm, w którego wciela się Jeff Goldblum pyta Owena Czy ty złożyłeś obietnicę raptorowi?. Następnie dr Ellie Sattler w wykonaniu Luary Dern pojawia się w scenie z pewnym niebezpiecznym dinozaurem, który rozbija szybę i wyrzuca Owena do jakiegoś pokoju kontrolnego.

W zwiastunie słyszymy głos, który pyta: Co to jest? Grant odpowiada: Największy drapieżnik, jakiego widział świat. Najprawdopodobniej rozmowa dotyczy gatunku giganotosaurusa. Materiał filmowy pokazuje, jak dinozaury całkowicie opanowały cywilizację. Widzimy uskrzydlonego dinozaura przelatującego nad miastem, plac miejski pełen dinozaurów, z których jeden próbuje zjeść człowieka jadącego na Segwayu. Na końcu pojawia się ujęcie wypuszczonych z klatek raptorów w tajemniczym obiekcie badawczym. Mają one najprawdopodobniej służyć jako broń.

Jurassic World: Dominion - premiera filmu w Polce 10 czerwca 2022 roku.