Będzie kolejny Jurassic World. Pierwsze informacje

Jurassic World: Odrodzenie to jeden z największych hitów 2025 roku, więc plotka o tym, że w planach jest już kontynuacja, nie jest zaskoczeniem. Dzięki przeciekowi poznajemy pierwsze informacje na temat filmu.
Adam Siennica
Tagi:  jurassic world 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Jurassic World: Odrodzenie fot. Universal Pictures
Pierwsze informacje o potencjalnej kontynuacji Jurassic World: Odrodzenie pochodzą od Daniela Richtmana, czyli scoopera, którego doniesienia przeważnie są potwierdzane. Twierdzi, że ruszyły wstępne prace nad sequelem, w którym postać grana przez Scarlett Johansson ponownie miałaby odegrać główną rolę.

Nowy Jurassic World

Nie wiadomo, o czym twórcy mieliby tym razem opowiadać, ponieważ na koniec Jurassic World: Odrodzenie nie zasugerowano żadnych wątków, które mogłyby być kontynuowane. Misja się powiodła i mają DNA dinozaurów, które miałyby posłużyć do stworzenia nowego leku. Nie ma również teorii, w jakim kierunku to wszystko może się potoczyć.

Jeśli prace powoli ruszają, niewykluczone, że w najbliższych miesiącach poznamy jakieś informacje. Na ten moment może nawet nie być jeszcze opracowanego pomysłu na fabułę. Możliwe również, że postacie grane przez Jonathana Baileya i Mahershalę Aliego powrócą, ale na razie Richtman wspomniał jedynie o Johansson.

Przypomnijmy, że Jurassic World: Odrodzenie jest jednym z największych hitów 2025 roku. Zebrał w box office kwotę 860,9 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów. To oznacza, że koszty zostały zwrócone, a film przyniesie duży zysk.

Na razie nikt nie potwierdził, ani nie zdementował tych doniesień.

Źródło: comicbookmovie.com



Co o tym sądzisz?
