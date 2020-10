Justice League Dark - do sieci wyciekły szczegóły scenariusza do filmu autorstwa Guillermo del Toro

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Justice League Dark to projekt, o którym w Hollywood mówi się już od dobrych kilku lat. Produkcja miała zostać początkowo wyreżyserowana przez Guillermo del Toro, a następnie przechodziła z rąk do rąk, aż ostatecznie została wstrzymana. Podobno ma jednak powstać serial HBO Max. Portal Murphy's Multiverse ujawnił pewne szczegóły dotyczące scenariusza filmu napisanego przez del Toro. Otóż historia w produkcji miałaby bardzo mocno kręcić się wokół Johna Constantine'a. W filmie miałby on odejść ze słynnej grupy superbohaterów o nadprzyrodzonych mocach o nazwie Shadowpact. W produkcji pojawiłyby się retrospekcje z udziałem ekipy, szczególnie te w Oblivion Bar, gdzie spędzali czas razem z innymi nadprzyrodzonymi istotami.

Źródło: DC

Po opuszczeniu grupy John zakłada własny, tytułowy zespół, w którego skład wchodzą Deadman, Etrigan the Demon, Swamp Thing i Zatanna. W filmie mieliby szukać ksiąg życia i śmierci, w których posiadanie chcieliby wejść Floronic Man, Johnny Appleseed i Klarion the Witch Boy, główni źli produkcji. W ostatecznym starciu mieli zginąć Klarion, Floronic Man, Swamp Thing i John Constantine, jednak w ostatniej scenie (lub scenie po napisach) John pojawiłby się znowu, mówiąc, że oszukał śmierć i chce zwerbować Deadmana, aby ponownie zebrać zespół.

Film podobno byłby wypełniony epizodycznymi występami takich postaci jak Detective Chimp i Animal Man i byłby najbardziej wyraźnie mistycznym filmem, jaki DC zrobiło do tej pory.