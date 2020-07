Justice League: Mortal - interesujący szczegół kostiumu Supermana z filmu

Źródło: Collider/Warner Bros.

Justice League: Mortal miał być wielką superprodukcją wyreżyserowaną przez George'a Millera (Mad Max: Na drodze gniewu). Przez lata do sieci trafiały rozmaite informacje o tym, co się wydarzyło, a nawet widzieliśmy zdjęcia aktorów w kostiumach.

Nowa ciekawostka pochodzi od Jaya Baruchela, który w rozmowie z The Hollywood Reporter wyjawił, że miał zagrać czarny charakter zwany Maxwell Lord (co ciekawe, to jest ta postać, którą Pedro Pascal gra w Wonder Woman 1984).

Szkic koncepcyjny / fot. DC Films Hub

Baruchel wspomina, że jego ulubionym doświadczeniem było zobaczenie kostiumu Supermana, którym - jak mówi - wszyscy się ekscytowali.

- Kiedy pokazywali ci kostium Supermana, od razu mówili: jeśli się przypatrzysz, zobaczysz, że cały jest pokryty kryptońskimi napisami - wspomina.

Później to podejście wykorzystano przy tworzeniu kostiumu Henry'ego Cavilla w Człowieku ze stali i Batman v Superman. Jego kostium miał różne napisy po kryptońsku, które miały określone znaczenie. Nawet był tam cytat Josepha Cambella.