Justice League: Rebirth w planach. Warner Bros. chce nową Ligę Sprawiedliwości

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowa plotka pochodzi od dziennikarza Jeremy'ego Conrada z DC Mythic, którego komiksowe doniesienia (często publikowane na MCU Cosmic) przeważnie się sprawdzały. Jest on więc wiarygodnym źródłem informacji.

Twierdzi on, że w Warner Bros. rozpoczęto prace nad projektem o tytule Justice League: Rebirth. Będzie to film aktorski i nie będzie on kontynuować historii z Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, która pojawi się w 2021 roku w wersji zgodnej z jego wizją. Fani, którzy żyli nadzieją na kontynuacje pracy Snydera, raczej mogą o tym zapomnieć.

Projekt pojawi się po łagodnym reboocie DCEU, który będzie mieć miejsce w Flashu w 2022 roku. Z uwagi na to, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie planowania nie ma jeszcze szczegółów. Można jednak założyć, że Aquaman, Flash i Wonder Woman będą jego częścią, a skład raczej wyklaruje się dopiero we Flashu, gdy poznamy szczegółów nowej wersji DCEU.

fot. Warner Bros.

Potencjalna data premiery Justice League: Rebirth nie jest znana. Na obecną chwilę jest to plotka, której nikt nie potwierdza, ani nie dementuje. Z uwagi na wczesny etap planowania pomysł na projekt może ulec zmianie.