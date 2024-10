Prince of Persia: The Lost Crown bez oczekiwanych wyników? Deweloperzy zostali przeniesieni do innych projektów

fot. Ubisoft

Francuski youtuber Gautoz podzielił się ze swoimi widzami nieoficjalnymi informacjami, z których wynikało, że Ubisoft miał rozwiązać zespół odpowiedzialny za Prince of Persia: The Lost Crown. Choć produkcja spotkała się z uznaniem krytyków, to wygląda na to, że jej sprzedaż była poniżej oczekiwań, co prawdopodobnie przekreśla szansę na sequel.

Teraz przedstawiciele firmy postanowili odnieść się do całej sprawy i fakty mają wyglądać nieco inaczej. W oświadczeniu przesłanym do redakcji Eurogamera poinformowano, że twórcy The Lost Crown zostali przeniesieni do innych projektów.

Prince of Persia: The Lost Crown jest już na końcu popremierowej roadmapy, po trzech darmowych aktualizacjach i DLC, które miało premierę we wrześniu. Teraz skupiamy się na tym, by udostępnić grę kolejnym graczom: niedawno trafiła ona na Steam, a zimą pojawi się na komputerach Mac. Większość zespołu, który pracował nad Prince of Persia: The Lost Crown przeniesiono do innych projektów, które zyskają na ich doświadczeniu - napisano.

Tom Henderson z serwisu Insider-Gaming donosi, że tymi projektami mają być powstające od wielu lat Beyond Good and Evil 2, Project Ovr, czyli nowa odsłona cyklu Ghost Recon oraz Project Steambot - remake Raymana. Oczywiście, jak zwykle w przypadku takich nieoficjalnych informacji, radzimy podchodzić do nich z pewną dozą dystansu.