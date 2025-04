Nowe zdjęcia z planu Supergirl: Woman of Tomorrow. Tytuł ulegnie zmianie?

materiały prasowe

Trwa produkcja filmu Supergirl: Woman of Tomorrow, w którym Milly Alcock zagra tytułową rolę. Na ekranie towarzyszyć jej będzie Jason Momoa jako Lobo. Z nowych zdjęć i nagrań z planu widać, że nagrywano już scenę walki między tą dwójką. Możecie zobaczyć je poniżej.

Supergirl: Woman of Tomorrow - zdjęcia z planu

Supergirl: Woman of Tomorrow - nagranie z planu

Supergirl: Woman of Tomorrow - nowe logo

David Krumholtz zagra ojca tytułowej bohaterki, Zor-Ela, w nadchodzącym filmie. Na swoim Instagramie ogłosił, że już zakończył zdjęcia do Supergirl: Woman of Tomorrow, a w związku z tym podziękował obsadzie oraz Peterowi Safranowi i Jamesowi Gunnowi za możliwość współpracy. Fotografując swoje krzesło, ujawnił tymczasowe logo filmu. Co ciekawe, zabrakło w nim podtytułu - internauci spekulują, że to może oznaczać jego usunięcie.

Przypomnijmy, że do obsady filmu należą również Eve Ridley oraz Matthias Schoenaerts, który odegrają kolejno Ruthye Mary Knolle i Krema. Emily Beecham zagra matkę Kary. Oczekuje się również, że kluczową rolę odegra pies Krypto.

Supergirl: Woman of Tomorrow - premiera została zaplanowana na 26 czerwca 2026 roku.

