Kaczor Donald jako Iron Man. Oto origin kultowego superbohatera w nowym wydaniu

Fot. Marvel Comics

Reklama

Gang Myszki Miki na dobre zadomowił się w świecie komiksów Marvela. Wcześniej pokazywaliśmy wam, jak bohaterowie Disneya weszli w buty – a raczej kostiumy! – Pierwszej Rodziny i Avengersów. Tym razem w świetle reflektorów stanie nikt inny, jak Kaczor Donald jako „geniusz, miliarder, playboy i filantrop” Tony Stark. I trzeba przyznać, że w zbroi mu do twarzy!

Nowy komiks należy do serii What If...? i pokaże origin Iron Mana w zupełnie nowym wydaniu, ponieważ w Tony'ego Starka wcieli się Kaczor Donald, a jego Pepper zostanie kaczka Daisy. Twórcy – scenarzyści Luca Barbieri i Steve Behling oraz rysownik Donald Soffritti – wzięli inspirację z niczego innego, jak zeszytu Tales od Suspense #39 z 1959 roku, w którym zadebiutował kultowy superbohater Marvela.

Poniżej znajdziecie zapowiedź komiksu Marvel & Disney: What If...? Donald Duck Became Iron Man #1 . Dajcie znać, jak wam się podoba.

Jeśli chodzi o fabułę, to wiemy, że Kaczor Donald zostanie zmuszony przez opryszków, by zbudować machinę, która umożliwiłaby przestępcom włamanie się do skarbca wujka Scrooge'a. Zamiast tego główny bohater buduje zbroję, dzięki której ma nadzieję, że ucieknie z rąk rzezimieszków i zdąży na randkę z kaczką Daisy.