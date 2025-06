Reżyser 28 lat później o trylogii. Te filmy możecie traktować jak odrębne historie

Fot. Materiały prasowe

W Nowym Jorku odbył się specjalny pokaz, na którym pokazano pierwsze 28 minut filmu 28 lat później. Podczas tego wydarzenia reżyser Danny Boyle podzielił się tym, czym właściwie zamierza być nadchodząca trylogia filmów. Choć jeszcze sporo niespodzianek pozostało nieujawnionych, jego komentarz stanowi ciekawą perspektywę.

Okazuje się, że trylogię, którą rozpoczyna film 28 lat później, nie stanowią trzy ściśle powiązane ze sobą historie. Przeciwnie - Danny Boyle zdradził, że chciał stworzyć coś luźniejszego i bardziej eksperymentalnego.

- Każdy film będzie mógł funkcjonować niezależnie. Ale razem opowiedzą większą historię, której podstawę stanowi rodzina - a ci dwoje [tu wskazał na Aarona Taylora-Johnsona i Jodie Comer] będą jej początkiem. Więc to niezależne od pierwszego filmu, ale nadal dzieje się w tej samej apokalipsie, 28 lat później, tak jak to było dla Cilliana Murphy'ego w 1. części i Naomie Harris. Ale teraz jesteśmy prawie trzy dekady później i nie wiemy, co się z nimi [Jimem i Seleną] stało.

Wydaje się więc, że punkt ciężkości trylogii został położony na sam postapokaliptyczny świat, a trzy filmy mogą stanowić coś w rodzaju antologii.

28 lat później - premiera została zaplanowana na 25 czerwca 2025 roku.

